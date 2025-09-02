Türkiye’de konut fiyatlarının yaklaşık 1,5 yıldır reel olarak düşmesine rağmen, kiralarda artış devam ediyor. TCMB konut fiyat endeksi son bir yılda %32,8 artarken, Temmuz 2025’te yıllık enflasyon %33,52 olarak gerçekleşti.

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde metrekare başına kiralık fiyatlar geçen yıl 167 TL iken, bu yıl 224 TL’ye çıktı. Böylece kira artışı %34 ile yıllık enflasyonu geride bıraktı.

Yüksek faize rağmen konut satışları arttı

Kira çarpanlarının cazip seviyelere gelmesi, kiraya vermek üzere yapılan konut yatırımlarına hareket kazandırdı. Ocak-Temmuz 2025 döneminde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 artarak 835 bine yaklaştı.

Kiralık dairelerde 2+1 daireler öne çıkıyor

Eylül 2025’in ilk haftasında Türkiye genelinde ilandaki kiralık daire sayısı yaklaşık 176 bin ile son aylardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu dairelerin 60 bini 2+1, 52 bin 500’ü 3+1 ve 44 bini 1+1 konutlardan oluşuyor. 2+1 daireler %34 pay ile en yüksek orana sahip.

Uzmanlar, küçük aile yapısı ve alım gücündeki değişiklikler nedeniyle küçük dairelerin talebinin arttığını belirtiyor.

Kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir

Ağustos 2025 verilerine göre, yıllık kira getirisi en yüksek 10 büyükşehir ve ortalama kira kazançları:

Ankara: 28.592 TL (%10,47) Şanlıurfa: 15.929 TL (%8,76) Tekirdağ: 19.846 TL (%8,71) Van: 16.352 TL (%8,37) Kahramanmaraş: 19.384 TL (%8,26) Eskişehir: 17.451 TL (%8,09) İzmir: 27.660 TL (%7,96) Sakarya: 18.942 TL (%7,92) Denizli: 15.305 TL (%7,92) Hatay: 18.013 TL (%7,91)