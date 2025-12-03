Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yasa dışı bahise yönelik Jandarma tarafından 23 ilde kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Son 1,5 yıllık süreçte hesaplarında toplam 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı.

27 şüpheli cezaevine gönderildi, 15 kişi adli kontrol altında

Yürütülen adli süreç kapsamında şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 15 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, operasyonlarla vatandaşların hem maddi hem de manevi açıdan zarar görmesinin önüne geçildiğini ifade etti.

203 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu

Şüphelilere ait yaklaşık 203 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda:

25 ev/arsa

25 araç

428 banka hesabı

35 kripto para hesabı üzerinde tedbir kararı uygulandı.

Suç ağının işleyişi tespit edildi

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüphelilerin:

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı,

Yasadışı para transferlerine aracılık ettiği,

Elde edilen geliri, üçüncü şahıslara ait kripto para hesapları üzerinden yurt dışına aktararak akladığı,

Bahis oynayan kişilerden komisyon aldığı belirlendi.

Şüpheliler hakkında ilgili savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldı.

Operasyon 23 ilde gerçekleştirildi

Batman merkezli olmak üzere; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya, çalışmalarda görev alan tüm birimleri tebrik etti.