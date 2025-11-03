Son Mühür- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında İzmir polisi de aktif rol aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlayan, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan ve çocuk istismarı içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kent genelinde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sahte ilanlar ve sosyal yardım tuzaklarıyla dolandırıcılık

İzmir'in de aralarında bulunduğu soruşturmalarda yakalanan şüphelilerin, “kiralık bungalov”, “sigorta ödemesi”, “evde iş ilanı” ve “sosyal yardım bağışı” gibi temalar üzerinden vatandaşları kandırdıkları belirlendi.

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayan şüphelilerin, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri; yasa dışı bahis siteleri üzerinden para aklama faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Bazı şüphelilerin ise pos tefeciliği yaptığı ve bu sistem üzerinden milyonlarca liralık işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

190 kişi tutuklandı, 111 kişi adli kontrolle serbest

Operasyonların tamamında yakalanan 539 şüpheliden 190’ı tutuklandı, 111’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkındaki soruşturmalar ise sürüyor.

404 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar sonucu toplamda 404 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 7 şirket, 3 konut ve 5 arsa bulunuyor.

Yerlikaya: “Milletimizin yanındayız”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayın. Biz gereğini yaparız.”

Yerlikaya, operasyonlarda görev alan tüm polisleri tebrik ederek siber suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.