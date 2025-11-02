İzmir Ödemiş'te feci bir kaza meydana geldi. Çobanlar Mahallesi'nde meydana gelen kaza, 63 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün kullandığı traktör tarlada çalıştığı esnada şarampole devrilmesiyle meydana geldi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar ettiler. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Yaralı olan İbrahim Öztürk'e ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk burada vefat etti.

Cenazesi morga kaldırıldı!

Hayatını kaybeden 63 yaşındaki İbrahim Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan olay ve Öztürk'ün hayatını kaybetmesi bölgede büyük üzüntü yarattı.