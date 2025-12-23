Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık, tefecilik ve göçmen kaçakçılığı suçlarına karıştığı belirlenen 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

251 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yakalanan şüphelilerin hesaplarında son 5 yıl içinde 251 milyon TL’lik para hareketi bulundu.

Yürütülen operasyonlarla, söz konusu suç örgütlerinin hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik faaliyetleriyle vatandaşlara zarar vermesinin önüne geçildi.

42 kişi tutuklandı, 23 şüpheli adli kontrolle serbest

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 42’si tutuklanırken, 23 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Operasyonlar savcılık ve jandarma koordinasyonunda yürütüldü

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar, İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla hayata geçirildi. Soruşturmalar ilgili savcılıklar tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.

İllere göre suç dağılımı ortaya çıktı

Yapılan tespitlerde, suç örgütlerinin illere göre farklı faaliyet alanlarında örgütlendiği belirlendi:

Denizli: 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık

Yalova: Nitelikli dolandırıcılık suçunun organize biçimde yürütülmesi

İzmir: Trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı

Iğdır: Göçmen kaçakçılığı

Muğla: Tefecilik faaliyetleri

Tekirdağ ve Şanlıurfa: Terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını öne sürerek vatandaşlardan para talep edilmesi

Çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi

Operasyonlar sırasında çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyalarına delil olarak eklendiği öğrenildi.

Yerlikaya: "Mücadelemiz kararlılıkla sürecek"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın huzurunu bozan organize suç yapılarıyla mücadelemiz devam edecek. Operasyonlarda emeği geçen tüm birimlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.