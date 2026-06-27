Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan ve o günden beri kendisinden haber alınamayan Nesim B. dosyası, emniyet güçleri tarafından yeniden açıldı. Geçmişe dönük verileri titizlikle inceleyen asayiş ekipleri, 13 yıllık gizemi çözmeyi başardı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İzmir, Ağrı, Ankara, Manisa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

220 saatlik görüntü incelendi

Kayıp dosyasını titizlikle inceleyen cinayet büro ekipleri, 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydını, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsünü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerini yeniden analiz etti. Saha çalışmalarıyla desteklenen dijital incelemeler sonucunda, olayın önceden planlandığı ve Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, cinayetin farklı aşamalarında aktif rol oynadığına dair çok önemli delillere ulaşıldı.

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.B. serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan S.K. ve M.K.Y. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan detaylı incelemede, tutuklanan zanlılardan S.K.'nin daha önceden de çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi ve işlemlerinin ardından infaz kurumuna teslim edildi.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylı bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği belirtilen resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğimizce; 2013 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan ve 2016 yılında 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında soruşturma başlatılan olaya ilişkin, 22 Haziran 2026 tarihinde ilimiz merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Konya ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden H.K. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, S.K. ile M.K.Y. isimli şahıslar 'Kasten Öldürme' suçu kapsamında tutuklanmıştır. Ayrıca, S.K. isimli şahsın çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu tespit edilmiş olup, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir."