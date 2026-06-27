İzmir'in sevilen tatil beldelerinden biri olan Çeşme, bugün öğle saatlerinde çıkan yangınla kısa süreliğine de olsa endişeli anlar yaşadı.

Alaçatı Mahallesi mevkiinde bulunan bir çöplük alanında henüz hangi sebeple çıktığı bilinmeyen bir kıvılcımla başlayan alevler, bölgedeki sert rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak çevredeki otluk ve makilik alana sıçradı.

Yangına havadan ve karadan müdahale edildi

Durumun bildirilmesiyle birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yangının daha büyük bir felakete dönüşmesini engellemek adına seferber olan ekipler, 2 uçak ve 3 helikopter ile gökyüzünden, 10 arazöz ve 2 dozerle ise karadan bölgeye ulaştı.

Orman işçilerinin de büyük bir özveriyle destek verdiği bu çok yönlü müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın büyümeden söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangın mahallinde herhangi bir alev kalmamış durumda. Yangın bölgesinde olası bir yeni tutuşma riskine karşı soğutma işlemleri ise sürüyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan teknik incelemeler devam ediyor.