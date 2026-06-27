Son Mühür - İsmail Yetişkin’in 25 Haziran sabahı evinden gözaltına alındığını hatırlatan Çağatay Güç, Yetişkin’in sağlık durumunun hem kendilerini hem de ailesi ile yakın çevresini kaygılandırdığını söyledi.

Güç, Başkan Yetişkin’in böbrek hastası olduğunu vurgulayarak, “Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin böbrek hastasıdır. 25 Haziran sabahı evinden gözaltına alınan Başkanımızın sağlık durumu bizleri, ailesini ve yakın çevresini endişelendirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Hayati öneme sahip bu tedavi süreci...''

İsmail Yetişkin’in diyabet, kronik böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu belirten Çağatay Güç, Başkan Yetişkin’in uzun yıllardır düzenli olarak diyaliz tedavisi gördüğünü ifade etti. Güç, Yetişkin’in haftada üç gün, sekiz saat boyunca diyalize bağlı yaşamını sürdürdüğünü aktarırken, tedavi sürecinin aksamasının ciddi sağlık riskleri doğurabileceğine dikkat çekti. Güç, “Hayati önem taşıyan bu tedavi sürecinin kesintiye uğraması, sağlık durumu açısından ciddi riskler barındırmaktadır” dedi.

''İnsan hayatı ve sağlık hakkı göz ardı edilmemelidir...”

Çağatay Güç, gözaltı ve sorgu süreçlerinin hiçbir şart altında kişilerin sağlığını riske atacak bir noktaya gelmemesi gerektiğini vurguladı. Hukuki süreçler yürütülürken insan hayatı ile sağlık hakkının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Güç, “Gözaltı süreçleri ve sorgulamalar hiçbir koşulda insanların sağlığını tehlikeye atacak boyutlara ulaşmamalıdır. Hukuk uygulanırken insan hayatı ve sağlık hakkı göz ardı edilmemelidir” ifadelerini kullandı. ''Daha fazla risk altına sokulmamalı...'' Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in ihtiyaç duyduğu tedaviye kesintisiz şekilde erişebilmesi gerektiğini belirterek, sağlık sürecinin aksatılmaması çağrısında bulundu. Yetişkin’in vakit kaybetmeden hastaneye yatırılması gerektiğini ifade eden Güç, düzenli tedavilerinin sürdürülebilmesi için gerekli güvencelerin sağlanmasını istedi. MASAK dökümleri..mesajlar..banka dekontları sorulacak.. Balçova ve Seferihisar operasyonunda ifadeler başlamadı! İçeriği Görüntüle Güç açıklamasında, “Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin’in gerekli tedavi süreçlerine kesintisiz erişiminin sağlanmasını, bir an önce hastaneye yatırılarak düzenli tedavilerinin devamının güvence altına alınmasını ve sağlık durumunun daha fazla risk altına sokulmamasını talep ediyoruz” dedi. Açıklamasının sonunda insan hayatının tüm siyasi süreçlerin üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Güç, ''Hiçbir siyasi süreç insan hayatından daha değerli değildir.'' ifadelerini kullandı.