Son Mühür- 2025-2026 eğitim öğretim yılının bitmesiyle düzenlenen yıl sonu etkinliği ve mezuniyet töreni Kemalpaşa Belediyesi Gündüz Bakımevlerinde eğitim gören minikler tarafından gerçekleştirildi.

Miniklerin sahne performansı büyük alkış topladı

Ulucak, Merkez, Örnekköy, Armutlu ve Ören mahallelerinde hizmet veren 5 Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler, Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu'nda sahneledikleri dans, müzik ve gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı. 55 öğrencinin mezuniyet sevincinin yaşandığı kreşte 160 öğrenci hizmet alıyor. Yıl boyunca öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları performansları başarıyla sergileyen minikler, ailelerine duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Gündüz Bakımevlerinden mezun olan öğrenciler için kep atma töreni de düzenlendi.

Başkan Türkmen’den iki yeni kreş müjdesi

Etkinlikte konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, "Cumhuriyetimizin değerleriyle büyüyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, özgüveni yüksek ve mutlu bireyler yetiştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kreşlerimizdeki şartları iyileştirerek önümüzdeki dönemde iki yeni kreş müjdesini de duyurmak istiyorum. Başta Kültür Müdürlüğümüz olmak üzere Gündüz Bakımevlerimizde özveriyle görev yapan öğretmenlerimize, personelimize ve bizlere güvenen ailelerimize teşekkür ediyorum. Bugün kep atan evlatlarımızın gelecekte ülkemize önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.