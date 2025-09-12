Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Ege Cup 2025 Turnuvası’nda parkeden galibiyetle ayrıldı.

Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede başkent ekibi, Yukatel Merkezefendi’yi 94-67’lik skorla mağlup etti.

İlk yarıdan kontrolü aldı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Türk Telekom, ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 44-31’lik üstünlükle giren mavi-beyazlılar, hem hücumda hem savunmada etkili oyunuyla farkı açmayı başardı.

Doğuş Özdemiroğlu maça damga vurdu

Türk Telekom’da Doğuş Özdemiroğlu 19 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. Simonovic 11 sayı, Devon Smith ve Bankston ise 10’ar sayıyla katkı verdi.

Başantrenör Erdem Can’ın öğrencileri, özellikle üçüncü periyottaki (69-52) baskın oyunuyla rakibine üstünlük kurdu.

Merkezefendi’de Cazlon ve İlyasoğlu ön planda

Yukatel Merkezefendi’de ise Cazlon 17 sayı ile takımının en üretken oyuncusu olurken, Ömer Can İlyasoğlu 14, Vanwijn 10 sayı üretti. Başantrenör Zafer Aktaş’ın yönetimindeki Denizli temsilcisi, skor üretmekte zorlandığı anlarda farkın açılmasına engel olamadı.

Sıradaki rakip Trabzonspor

Türk Telekom, Ege Cup’taki ikinci maçında 13 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da Trabzonspor ile karşılaşacak. Karşılaşma yine Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.