Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlendiğini belirtti.

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün "bilişim yapılanması" ve "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri, sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları ve örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Operasyonlarda ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı olan şüpheliler de yakalandı.

41 şüpheli yakalandı

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yedi kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ederek, milletin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.