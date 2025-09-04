İzmir’de yaşayan Fatma Alpaslan (26), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Şiyar Alpaslan’dan (32) boşanma kararı almıştı. Anne, iki çocuğunu eşiyle bırakarak Burdur’a taşındı. 18 Kasım 2024’te Şiyar Alpaslan, Fatma Alpaslan’ı görüntülü arayarak evde kalan Y.C.A. (7) ve B.A.’nın (3) boğazına bıçak dayayarak tehdit etti.

Fatma Alpaslan, durumu polise bildirdi. Karabağlar ilçesinde gözaltına alınan Şiyar Alpaslan, mahkemece tutuklandı. Çocuklar geçici olarak devlet korumasına alınırken, gerekli işlemlerin ardından annelerine teslim edildi.

İddianame ve mahkeme süreci

Olay sonrası hazırlanan iddianamede savcı, Şiyar Alpaslan hakkında “Kasten yaralama” ve “Silahla tehdit” suçlarından toplam 6,5 yıla kadar hapis talep etti. İzmir 29’uncu Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ocak ayında görülen duruşmada sanık tahliye edildi, ancak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi

Mayıs ayında yapılan duruşmada asliye ceza mahkemesi, sanığın eyleminin “Kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamına girdiğini değerlendirerek görevsizlik kararı verdi. Dosya, İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi ise olayın “Tehdit” suçunu oluşturduğuna karar vererek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğunu belirtti.

Ortaya çıkan görev uyuşmazlığının çözümü için dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.