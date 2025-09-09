Son Mühür - İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülkeyi derinden etkiledi. Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne saat 09.00 civarında yüzünü kar maskesiyle kapatan 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti.

Saldırıda polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine müdahale eden ekiplerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Bu çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir hayatını kaybetti. Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralandı; yaralılardan Ömer Amilağ’ın durumu ağır olarak bildirildi.

Yaralı olarak yakalandı

Çatışmada bacağından yaralanan saldırgan E.B., olay yerinde yakalanarak hastaneye kaldırıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının lise 3. sınıf öğrencisi tarafından gerçekleştirildiğini ve gencin daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını bildirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hemen soruşturma başlattığını, bu kapsamda 2 başsavcıvekili ile 6 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Babanın ilk ifadesi

E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi öğrencisi olduğu, ailesinin karakolun bulunduğu sokakta 15 yıldır ikamet ettiği ve babasının ise bir hastanede sağlık personeli olarak çalıştığı bilgisi edinildi.

Baba N.B., ifadesinde oğlunun son zamanlarda radikalleştiğini, bilgisayar ve telefonda çok vakit geçirip şiddet içerikli videolar izlediğini aktardı. Anne A.B. ise, oğlunun giderek radikalleşerek aile üyelerine "kâfirsiniz" diye hitap etmeye başladığını söyledi. Olay anında mahalle sakinleri, saldırganın tüfeği sustuğunda üzerine atlayarak polislere teslim ettiklerini belirtti. Pompalı tüfeğin babaya ait ve ruhsatlı olduğu, saldırganın yanında çok sayıda mermi ile bıçak bulunduğu tespit edildi. Gözaltı sayısı arttı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alınan kişi sayısı 27’ye yükseldi. Soruşturma kapsamında, yaralı olarak yakalanan saldırgan 16 yaşındaki E.B.’nin yanı sıra annesi A.B., babası N.B., iki arkadaşı A.K. ve D.Ş., İstanbul’da İran uyruklu K.N. (32), Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A. gözaltına alındı. 'Yalnız kurt' adını vermiş Saldırıyı düzenleyen E.B.’nin DEAŞ üyesi olduğu ve örgütün bu tür eylemler için "yalnız kurt" terimini kullandığı belirlendi. E.B.'nin, örgütün ideolojisi doğrultusunda kendi inisiyatifiyle saldırıyı planlayıp gerçekleştirdiği saptandı. Zanlıya ait olduğu düşünülen "1Muvahhid99" adlı sosyal medya hesabından saldırıdan önce, "Birazdan istişhad yapacağım ve şehit olacağım inşallah" paylaşımı yapıldığı tespit edildi. E.B. ile bağlantılı olduğu belirlenen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ise İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Saldırıya tanık olan bir mahalle sakini, "Saldırgan maskesini çıkardığında suratı bembeyazdı. Madde almış olabilir çünkü normal bir şey değildi" şeklinde konuştu.