Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, suç örgütlerine gizli bilgi aktardıkları ve menfaat temin ettikleri öne sürülen kamu görevlilerine yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Kırmızı bülten ve gümrük verileri sızdırıldı

Soruşturma dosyasından edinilen bilgilere göre, kamu görevlilerinin örgüt yöneticileri ve üyeleriyle irtibat kurduğu tespit edildi.

Şüphelilerin; kişisel suç kayıtları, arama ve yakalama kararları, kırmızı bülten bilgileri, araç sorgulamaları ile gümrük geçiş kayıtlarını örgüt üyelerine servis ettiği belirlendi.

12 ilde eş zamanlı baskın yapıldı

İstanbul merkezli yürütülen operasyon doğrultusunda Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri’de 20 Temmuz günü operasyon yapıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37’si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında 15 gümrük muhafaza memuru, 10 polis memuru, 2 denetimli serbestlik memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza müdür yardımcısı ve 2 avukat yer aldı.

MASAK raporunda milyarlık transferler

Dosyada yer alan MASAK ve banka kayıtları incelemesinde yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Şüpheli Serkan Cemal G.’nin kendi hesapları arasında 5 milyar 408 milyon 676 bin liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında 79 milyon 629 bin lira transfer yapıldığı, İbrahim T.’nin kendi hesaplarındaki işlem hacminin ise 193 milyon lira olduğu tespit edildi.

Uyuşturucu yüklü tIR X-Ray’e alınmadı

HTS kayıtları, kamera görüntüleri ve yazışmaların incelenmesi sonucunda uyuşturucu sevkiyatına dait detaylar da ortaya çıkarıldı.

Uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir TIR’ın İpsala Sınır Kapısı’nda X-Ray taramasına girmeden 3 numaralı perondan geçtiği tespit edildi.

Şüpheli Serkan Cemal G. ifadesinde, "20 Aralık 2025 günü Sayım ile yapmış olduğumuz yazışmalar uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişi ile alakalıdır" dedi.

Sınır kapısındaki geçişe dair mesajlaşmalar ve gümrük sahasında çekilen fotoğraflar delil olarak dosyaya eklendi.

13 şüpheliye adli kontrol

Emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. 37 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.