Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Okul Aile Birliklerine Destek Projesi, kent genelinde genişleyerek okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik önemli bir hareket başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın bizzat yakından takip ettiği bu inisiyatif, eğitim kurumlarındaki eksikliklerin giderilmesinde somut adımlar atılmasını sağladı ve veliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Mart ayında başlatılan bu proje, veliler, öğretmenler ve okul yönetimleri arasındaki iş birliğini sağlamlaştırmayı amaçlayan okul aile birliklerini merkeze alarak destek mekanizmasını büyütmeye devam ediyor.

Başkan Tugay'ın eğitime verdiği önem vurgulanıyor

"Okul Aile Birliklerine Destek Projesi" kapsamında daha önce çeşitli düzenlemelerden faydalanan Bayındır Yusuflu İlkokulu ve Tire Dörteylül İlkokulu'nda, son olarak okul aile birlikleriyle yeni istişareler gerçekleştirildi. Okulların tadilat ve yenileme gereksinimleri titizlikle incelenerek, belirlenen eksikliklerin hızla giderilmesi için gerekli prosedürler devreye alındı. Velilerin belediyeye ilettiği taleplere gösterilen hızlı çözümler, projenin etkinliğini kanıtlar nitelikte.

Veli Nazmiye Bayram, okulun sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve beklentilerinin kısa sürede karşılandığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Bayram, "İlkokul ile ortaokul arasında güvenlik amaçlı tel çit yapılması gerekiyordu çünkü düşme olayları sıkça yaşanıyordu. Ayrıca dış cephemizdeki dökülmelerin onarılmasını talep ettik. Hızla ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız artık daha güvende ve daha mutlu bir şekilde oyun oynayabiliyorlar," dedi. Bir diğer veli olan Günseli Türkay ise, "Cemil Başkanımız eğitime gerçekten çok değer veriyor. Bu anlamda çok kıymetli bir projeyi hayata geçirdi. Okulumuz, sağladığı destekler sayesinde çok daha güvenli bir hale geldi. Minnettarız," şeklinde konuştu.

Kırsal kesimdeki okullara güçlü destek mesajı

Okul çevresindeki çitlerin yapımı ve oyun parkındaki yenileme çalışmalarını gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini ileten veli Ersin Teke, "Allah razı olsun, büyük destekler aldık. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsaldaki köy okullarına verdiği bu destekler takdire şayandır. Bu hizmetlerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunmayı bir borç biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Veli Gizem Atakan da memnuniyetini dile getirirken, "Hem bir veli hem de bir vatandaş olarak çok memnunuz. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle tuvaletlerimizin yeniden kullanıma uygun hale getirilmesi bizi çok sevindirdi. Çevre tellerinin yapılması da güvenlik açısından çok önemliydi. Gösterilen bu ilgi ve alakayı görmek gerçekten mutluluk verici. Teşekkürlerimizi iletiyoruz," dedi. Güldem Adıbelli ise, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçemize geldiklerinde onlara taleplerimizi iletmiştik. Çok teşekkür ederiz, bizi geri çevirmediler ve gerekli çalışmaları yaptılar. Çitlerimizi tamamladılar ve okulumuzu boyadılar," diyerek duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Projenin bütüncül yaklaşımı ve gelecek hedefleri

Bu proje, sosyal sorumluluk inisiyatiflerinin geliştirilmesini, okulların fiziki altyapısının kapsamlı bir şekilde iyileştirilmesini ve bütüncül bir yaklaşımla çocukların öğrenim süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, çocuklara ve ailelere yönelik seminerler ve eğitimler düzenlenerek toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenmekte; halkın belediye hizmetleri hakkında bilgi sahibi olması ve böylece belediye ile olan bağın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin başlangıcından bu yana, kent genelinde toplam 9 ilçede (Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Kınık, Menderes, Tire, Torbalı, Ödemiş) belirlenen ihtiyaçlı bölgelerdeki 124 ilkokul ve ortaokulda saha incelemeleri yapıldı. Okul aile birlikleri ile iş birliği tesis edildi ve gözlemler ile okul yönetimlerinden alınan talepler ışığında ihtiyaçlar detaylı bir rapor haline getirildi. 23 Nisan öncesinde ziyaret edilen 38 ihtiyaçlı okula farklı yaş gruplarına uygun kitaplar, satranç setleri, İngilizce destek setleri, futbol, basketbol ve voleybol topları dağıtıldı. Yeni dönemde bu projenin kapsamının 10 ilçeye yayılması ve daha fazla okula ulaşılması hedefleniyor.