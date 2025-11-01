Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin İzmir dahil 10 farklı ilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Operasyonun İzmir ayağında, kent genelinde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Siber polis ekipleri, dijital delillere ve şüphelilerin kullandığı banka hesaplarına el koydu.

Sahte hesaplarla “güvenli ödeme” vaadi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre şüpheliler, sosyal medya platformlarında oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden ikinci el eşya almak isteyen vatandaşlarla iletişime geçti.

“Güvenli ödeme sistemi” adı altında hazırladıkları sahte linklerle, vatandaşların kart ve kimlik bilgilerini ele geçirdiler. Bu yöntemle Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi mağdur ettiler.

MASAK raporunda 641 milyon liralık hareket

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan koordinasyon sonucunda şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hacminin 641 milyon TL’ye ulaştığını belirledi.

Paraların farklı illerdeki paravan hesaplara aktarılıp kripto para borsaları üzerinden transfer edildiği de tespit edildi.

Banka ve kredi hesaplarına el konuldu

Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kazançların izini süren polis, şüphelilerin tüm banka ve kredi kuruluşlarındaki hesaplarına el koydu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve banka kartına el konuldu.

28 kişi tutuklandı, İzmir’de gözaltılar devam ediyor

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 28 kişiyi tutuklarken 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir’de ise dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen yeni şahıslara yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.