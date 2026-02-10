İzmir genelinde etkili olan sağanak yağışlar, kentin su kaynaklarında ve nehir yataklarında hareketliliğe neden oldu. Bölgedeki nehirlerde su seviyesinin yükselme eğilimine girmesiyle birlikte, taşkın risk haritası kırmızıya boyandı. Özellikle tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin bulunduğu havzalarda, suyun olağan seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor.

KRİTİK EŞİK AŞILMAK ÜZERE

Sel takip sistemlerine yansıyan son verilere göre İzmir, şiddetli sel riski taşıyan iller arasında başı çekiyor. Şehirdeki su baskını riskinin önümüzdeki 24 saat içinde de yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgedeki nehirlerin debisinde yaşanan artış, özellikle alçak kotta bulunan mahalleler ve tarım alanları için tehdit oluşturuyor.

HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Uzmanlar, yağışlar ve toprağın doygunluk oranı göz önüne alındığında, riskin kısa sürede sona ermeyeceğini açıkladı. Özellikle İzmirlilerin dere kenarlarından ve su birikintisi oluşabilecek bölgelerden uzak durması hayati önem taşıyor. Öte yandan belediye ekiplerinin de olası su baskınlarına karşı teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.