İzmir’in turizm merkezlerinden Çeşme’de yüzlerce kişi, Çeşme–İzmir Otoyolu’nun özelleştirilmesi ve geçiş ücretinin 53 TL’den 360 TL’ye çıkarılması planına karşı meydanlara çıktı. Çeşme Kent Konseyi’nin çağrısıyla Belediye Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, söz konusu artışın bölge ekonomisine ve sosyal yaşama ağır darbe vuracağını savundu.

“Bu artış yarımadayı felç eder”

Meydanda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri, turizmciler, emek örgütleri ve gençler, planlanan zam oranının “fahiş” olduğunu belirtti. Katılımcılar, geçiş ücretindeki artışın yalnızca sürücüleri değil; çalışanları, öğrencileri ve bölge halkını doğrudan etkileyeceğini dile getirdi.

Topluluk adına yapılan açıklamalarda, yüksek ücret politikasının Çeşme başta olmak üzere Urla ve Karaburun hattında ekonomik zincirleme etki yaratacağı vurgulandı.

Kent Konseyi: “Halkın parasıyla yapılan yol halka yeniden satılamaz”

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, otoyolun geçmişine dikkat çekerek, yolun kamu kaynaklarıyla inşa edildiğini hatırlattı. Güler, geçmişte otoyolun belirli bir sürenin ardından ücretsiz olacağı yönünde kamuoyuna verilen sözleri anımsatarak, özelleştirme planının kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Güler, “Bu karar turizme, ticarete ve yarımadanın nefesine zarar verir” ifadelerini kullandı.

Toplu ulaşımda zam alarmı

Toplantıda söz alan Çeşme Seyahat temsilcileri ise geçiş ücretindeki artışın toplu taşıma maliyetlerine doğrudan yansıyacağını belirtti. Otoyol ücretinin 360 TL’ye çıkması halinde İzmir–Çeşme arası gidiş-dönüş sefer ücretlerinde ciddi artışların kaçınılmaz olacağı kaydedildi.

Yetkililer, bu durumun özellikle öğrenciler ve her gün İzmir’e gidip gelen çalışanlar için ek mali yük anlamına geleceğini dile getirdi.

STK’lardan ortak mücadele mesajı

Meydanda konuşan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sürecin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek hukuki ve demokratik mücadele vurgusu yaptı. Açıklamalarda, ulaşım hakkının temel bir hak olduğu ve bölge halkının ekonomik geleceğinin korunması gerektiği ifade edildi.

Geniş katılım dikkat çekti

Toplantıya emekliler, gençler, kadınlar, turizmciler, esnaflar ve çiftçiler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden yoğun katılım sağlandı. Çeşme’de oluşan ortak irade, özelleştirme planına karşı güçlü bir toplumsal refleks ortaya koydu.

Kent Konseyi ve ilgili sivil toplum kuruluşları, süreci yakından takip edeceklerini ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.