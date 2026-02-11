Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11.02.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Atama kararlarında dikkat çeken değişiklikler göze çarptı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda değişiklikler gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine yeni isimler atandı.

Gerçekleştirilen atamalar şu şekilde:

- Görevinden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek atandı.

- Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı.

Söz konusu atamalar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ataması kararı şu şekilde: