TFF 3. Lig 4. Grup’ta son iki maçta çıkış sinyalleri veren Altay, yarın zirve yarışındaki Kütahyaspor’a konuk olacak.

Tire 2021 FK deplasmanında 2-1 kazanarak moral depolayan siyah-beyazlılar, geçen hafta evinde oynadığı Ege derbisinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtuldu.

Mücadele Dumlupınar Stadı’nda oynanacak

Zorlu 9’uncu hafta mücadelesi, Dumlupınar Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak. Altay’da sarı kart cezalısı Onur Efe ve sakatlığı süren Ceyhun Gülselam kadroda yer alamayacak. Ayrıca lisansı henüz çıkmayan Deniz Kadah da Kütahya kafilesinde bulunmayacak.

Kaleci Ozan Evrim riske edilmeyecek

Sakatlıktan çıkan tecrübeli kaleci Ozan Evrim Özenç’in bu maçta riske edilmesi beklenmiyor. Teknik ekibin, oyuncunun tam olarak iyileşmesini beklediği öğrenildi.

Kütahyaspor 4 haftadır kaybetmiyor

Ev sahibi Kütahyaspor, ligde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. Zirve yarışında ikinci sırada yer alan mavi-lacivertliler, son 4 maçını da kazanarak form grafiğini yükseltti.

Altay 12. sırada, hedef çıkışa geçmek

Sekiz haftada sadece 1 galibiyet alabilen Altay ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan topladı. Ligde 12. sırada yer alan İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

“Seriyi bitireceğiz” motivasyonu

Altay cephesi, Kütahyaspor’un dört maçlık galibiyet serisini bitirmek için sahaya çıkacak. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda savunma direncine ve hızlı hücum organizasyonlarına odaklandı. Oyuncuların moralinin yüksek olduğu, takım içinde birlik havası yakalandığı bildirildi.