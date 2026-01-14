İzmir Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Berkant Karakaya, edebiyat ve teknoloji dünyasını buluşturan çalışmasıyla sosyal medyada gündem oldu. Karakaya’nın kaleme aldığı şiirler, yapay zekâ desteğiyle şarkıya dönüştürülerek dijital platformlarda yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada tıklanma rekoru

Gençlik yıllarından bu yana şiir yazan Berkant Karakaya’nın eserleri, özellikle son dönemde sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor. “İki Ayrı Yaka” ve “Giden Güneş” adlı şiirlerinin yapay zekâ ile bestelenerek şarkı haline getirilmesi, paylaşımlarda yüksek izlenme ve beğeni rakamlarına ulaşmasını sağladı.

Şiirden şarkıya: Dijital bir dönüşüm

Yapay zekâ teknolojisiyle müziğe uyarlanan şiirler, klasik edebiyatla modern teknolojinin buluşmasına örnek olarak gösteriliyor. Karakaya’nın duygusal temaları öne çıkan dizeleri, bu sayede daha geniş kitlelere ulaşma imkânı buldu.

“Hobi olarak başladım, ilgi giderek arttı”

Şiir yazma sürecine ilişkin konuşan Savcı Berkant Karakaya, uzun yıllardır notlar aldığını ve bunları zamanla şiire dönüştürdüğünü belirtti. Karakaya, “Hobi olarak başladığım şiir yazma süreci, sosyal medyada gördüğü ilgiyle bambaşka bir boyuta taşındı. ‘İki Ayrı Yaka’ ve ‘Giden Güneş’ adlı şiirlerimin yapay zekâ ile şarkıya dönüştürülmesi beni ayrıca mutlu etti. Boş zaman buldukça yazmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Altın Kalem ödüllü bir isim

Berkant Karakaya’nın edebiyata olan ilgisi ödüllerle de taçlandırıldı. Başarılı savcı, geçtiğimiz yıl “Altın Kalem” ödülüne layık görülerek edebiyat alanındaki yeteneğini tescillemişti.

Edebiyat ile teknoloji aynı çizgide buluştu

Karakaya’nın şiirlerinin yapay zekâ ile şarkıya dönüştürülmesi, edebiyat ve dijital teknolojinin bir araya geldiği yeni bir üretim biçimini de gözler önüne serdi. Bu çalışma, sanatın farklı disiplinlerle birleşerek yeni anlatım yolları bulabileceğini ortaya koyuyor.