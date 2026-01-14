Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 2026 yılı Ocak ayı II. birleşiminde, Çiğli’de devam eden Egeşehir Sitesi’ne ilişkin kritik bir önerge ele alınacak.

Yüklenici firmanın projeyi tamamlayamaması üzerine, kalan imalatların nasıl bitirileceği ve ortaya çıkacak mali yükün hangi taraflarca karşılanacağı meclis gündemine taşındı.

Hazırlanan önergede, Türk Borçlar Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine atıf yapılarak, yüklenicinin işi tamamlamaması durumunda idarenin, işi yüklenici nam ve hesabına tamamlama yetkisine sahip olduğu vurgulandı. Bu çerçevede, Egeşehir Sitesi’ndeki eksik işlerin tamamlanması amacıyla 7 Ocak ve 4 Şubat 2026 tarihlerinde yapılan ikmal ihaleleri için iki kooperatifle ön mutabakata varıldığı belirtildi.

Mutabakata göre, ikmal ihaleleri bedelinin yüzde 25’inin SS İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi, yüzde 75’inin ise SS İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi tarafından 60 ay vadeli ve fiyat farkı esaslı olarak ödenmesi planlanıyor. Ancak bu düzenlemenin hayata geçirilebilmesi için hem İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin hem de ilgili kooperatiflerin genel kurullarının onay kararı alması gerekiyor.

Önergede ayrıca, Egeşehir’in SS İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik satış ve devir yükümlülüğünün, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla mevcut üyelerle sınırlandırılması talep ediliyor. Bu şartların kabul edilmesi halinde, Çiğli ilçesi 1056 ada 1 parselde yapılacak konutlardan 225 adet 2+1 ve 225 adet 3+1 dairenin SS İzmir Emekçileri Konut Yapı Kooperatifi’ne; aynı parselde kalan 96 bağımsız bölüm ile 1061 parselde inşa edilecek konutların ise SS İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifi’ne satışı ve devri öngörülüyor.

Söz konusu önergenin, meclis gündeminde görüşülmesinin ardından ilgili komisyonlara havale edilmesi bekleniyor.