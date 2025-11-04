Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), İzmir ve Tokat’ta norm kadro fazlası gösterilerek başka ilçelere resen atanan öğretmenlere ilişkin açtığı davaları kazandı. Sendikadan yapılan açıklamada, söz konusu kararların aile birliğinin korunmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

İzmir’de uzak ilçeye atama hukuka aykırı bulundu

İzmir’de ikamet ettiği ilçeden 120 kilometre uzaklıktaki başka bir ilçeye görevlendirilen öğretmen adına açılan davada, İzmir 5. İdare Mahkemesi resen atama işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, ilçeler arasındaki mesafe ve büyükşehir şartlarındaki ulaşım koşullarının ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu değerlendirdi. Kararda, aile bütünlüğü ve ulaşım koşulları dikkate alınmadan yapılan atamanın hem mağduriyet doğurduğu hem de kamu-birey menfaat dengesini bozduğu ifade edildi.

Tokat’ta da yürütme durduruldu

Tokat’ta eş durumu nedeniyle yer değişikliğine tabi olan öğretmenin talebi dışında norm fazlası gerekçesiyle resen atanmasına ilişkin davada da idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, ailenin korunmasının anayasal bir yükümlülük olduğu hatırlatıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi ile ilgili yönetmelik hükümlerine atıf yapılarak, zorunlu yer değişikliğine tabi kamu görevlilerinin eşlerinin norm kadro fazlası kapsamında değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.