Son Mühür/ Emine Kulak- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelere gönderdiği yazıyla sosyal denge tazminatlarında (SDT) yasal sınırın net şekilde çizildiğini duyurdu.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan genelgede, belediyelerin toplu iş sözleşmeleri (TİS) ve sosyal denge sözleşmeleri kapsamında yaptığı bazı ödemelerin mevzuata aykırı olduğu ve kamu zararı oluşturacağı belirtildi.

YÜZDE 20 SINIRI KESİN: FAZLASI YASADIŞI

Bakanlığın genelgesinde, belediyelerin memur ve sözleşmeli personele yaptığı ödemelerde en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 120’sinin aşılmaması gerektiği açıkça vurgulandı.

Metinde şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan incelemelerde, sosyal denge tazminatı adı altında yapılan ödemelerde tavan tutarın üzerinde oranlar belirlendiği tespit edilmiştir. Bu durum yasal sınırın aşılması anlamına gelmekte ve kamu zararı doğurmaktadır.”

EK İZİN VE ÖDEMELERE DE KISITLAMA

Genelgede, bazı belediyelerde sosyal denge sözleşmeleri dışında ek izin, kadınlar günü izni, engelliler günü izni, özel gün izinleri gibi uygulamalara da yer verildiği tespit edildi. Bakanlık, bu tür uygulamaların yasal dayanağının bulunmadığını hatırlatarak, söz konusu ödemelerin ve izinlerin derhal sonlandırılmasını istedi.

TÜM SÖZLEŞMELER TEK AD ALTINDA TOPLANACAK

Yazıya göre, belediyelerle sendikalar arasında yapılan farklı içerikteki anlaşmalar bundan sonra tek ad altında Sosyal Denge Sözleşmesi olarak tanımlanacak. Bakanlık, TİS, sosyal denge, ek ödeme gibi farklı isimlerle yapılan protokollerin hepsinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

BAKANLIK GÖZÜNÜ BELEDİYELERE ÇEVİRDİ

Genelgede, mevzuata aykırı ödemelerin tespit edilmesi halinde idari ve mali yaptırımların gündeme geleceği sinyali verildi. Ayrıca belediye yönetimlerine, bulundukları illerdeki tüm birimlere bu yazının ivedilikle duyurulması talimatı gönderildi.

İZMİR’DEKİ TİS KRİZİNİN KAYNAĞI

Bakanlığın bu uyarısı, son haftalarda İzmir’deki bazı belediyelerde yaşanan TİS alacakları ve yasal sınır tartışmalarının temelini oluşturdu

SONUÇ: BAKANLIK FRENE BASTI

Bakanlığın genelgesiyle birlikte, belediyelerde toplu sözleşme süreçlerinde ek ödeme ve sosyal hak artışları fiilen durdurulmuş oldu.