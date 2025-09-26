Geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Bornova 1877 ile 3-3 berabere kalan İzmir Çoruhlu FK, taraftarının önünde galibiyet arayacak. Son maçta ortaya konan mücadeleci futbol, ekibin moralini yükseltmiş durumda.

Maçın oynanacağı stat ve saat

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 28 Eylül Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Futbolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, İzmir’de futbol şölenine sahne olacak.

Çoruhlu FK’nın ligdeki durumu ne?

İzmir ekibi, geride kalan üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan topladı. 9. sırada bulunan Çoruhlu FK, bu maçı kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Söke 1970 SK avantajlı başladı

Konuk ekip Söke 1970 SK ise ligde oynadığı üç maçta yenilgi yüzü görmedi. 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Söke temsilcisi, 7. sırada yer alıyor. Deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefleyen Söke, formda kadrosuyla dikkat çekiyor.

Puan tablosunda yakın takip

İki takım arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor. Bu nedenle müsabaka, sıralamadaki yerleri doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma niteliği taşıyor. Çoruhlu galip gelirse Söke’nin önüne geçecek; Söke kazanırsa üst sıralardaki yerini sağlamlaştıracak.