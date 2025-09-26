TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Altay, 28 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda Eskişehirspor’u konuk edecek.

Siyah-beyazlı yönetim, bu karşılaşma için bilet fiyatlarında anlamlı bir jest yaptı. Maraton tribünü biletleri İzmir’in plaka kodu 35’e atıfla 35 TL, deplasman tribününde yer alacak Eskişehirspor taraftarları için ise Eskişehir’in plaka kodu 26’ya gönderme yapılarak 26 TL olarak belirlendi.

Kulüpten dostluk mesajı

Altay Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Taraftarlarımızın yoğun talebi ve küllerinden doğarak gelen köklü kulüp Eskişehirspor taraftarları için, bilet fiyatlarını ‘Altay - Eskişehirspor Kulübü’ müsabakasına özel şehirlerimizin plakası yaptık. Kazanan gönüllerdeki dostluk olsun.”

VIP ve numaralı tribün biletleri

Altay yönetimi, diğer tribün bilet fiyatlarını da duyurdu. Buna göre:

Numaralı tribün: 240 TL

VIP tribün: 750 TL ve 1250 TL arasında değişiyor.

Altay – Eskişehirspor maçı heyecanı

Türk futbolunun köklü iki kulübünü karşı karşıya getirecek mücadele, yalnızca sahada değil tribünlerde de özel bir atmosfer yaşatacak.

Altay’ın plaka koduna gönderme yapan jesti, taraftarların ilgisini artırırken, İzmir’de futbol şöleni yaşanması bekleniyor.