Ligin ikinci haftasında sahasında Eskişehirspor’u ağırlayan İzmir Çoruhlu FK, taraftarlarının desteğiyle önemli bir galibiyete imza attı. Maçın tek golünü Recep Gül kaydetti. Bu sonuçla Çoruhlu, ilk haftada Denizli İdmanyurdu’na 3-1 mağlup olmasının ardından ligde galibiyetle tanışmış oldu.

Eskişehirspor fırsatları değerlendiremedi

Köklü rakibi karşısında sahadan puansız ayrılan Eskişehirspor, yakaladığı fırsatları değerlendiremezken Çoruhlu savunması hata yapmadı. İzmir temsilcisi, taraftarlarının coşkulu desteğiyle 90 dakika sonunda sahadan 3 puanla ayrılarak büyük sevinç yaşadı.