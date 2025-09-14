Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Tire 2021 FK, güçlü rakibi Balıkesirspor’u 2-1 yenerek ligde ilk kez 3 puanla tanıştı. İlk hafta Söke 1970 SK deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönen Bal-Kes ise ikinci maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Tribünde gerginlik iddiası

Müsabaka sonrası Tire cephesi, Başkan Özkan Karadaş’a protokol tribününde çirkin bir saldırı gerçekleştirildiğini iddia ederek Balıkesirspor yönetimine tepki gösterdi.

Balıkesirspor cephesi ise iddiaları sert şekilde reddetti. Kulüp, Tire ekibinin “itibar suikastı” yaptığını savunarak karşı açıklama yaptı.