Son Mühür/ Begüm Mol- Çocuk Meclisi’ne katılmak isteyen çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi "bizizmir.com" adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt olabilecek. Kentin çeşitli noktalarındaki duyuru afişlerindeki QR kodlar aracılığıyla da başvuru yapılabilecek. İnternet erişimi olmayan çocuklar ise İzmir Çocuk Merkezlerinden başvuru ekranına ulaşabilecek. Ayrıntılı bilgi için 0232 293 96 80 numaralı telefon aranabilecek.

Çocuklarla birlikte kararlar alacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların görüşlerini doğrudan karar alma süreçlerine dahil etmeyi hedefliyor. Doğayla temas edebilecekleri güvenli oyun alanları oluşturmak, eğitim ve sağlık hizmetleri geliştirmek, kültürel ve sosyal faaliyetler planlamak, güvenli ulaşım stratejileri belirlemek bu hedeflerin başında geliyor. Tüm hizmetlerin eşit, kapsayıcı ve erişilebilir olması için Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi temel alınarak çalışmalar yürütülüyor.

Çocuklar için karar alma alanı

İzmir Çocuk Meclisi, çocuklara kente dair düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyor. Çocuklar, komisyonlar aracılığıyla çeşitli konularda fikir geliştiriyor. Bu başlıklar arasında; ayrımcılık, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet, ulaşım, kent mobilyaları, parklar, kültür-sanat, iklim krizi, atık yönetimi, hayvan hakları, dijital vatandaşlık ve sosyal medya kullanımı gibi önemli konular bulunuyor.

Çocukların sesi belediyeye ulaşıyor

Meclis toplantılarında İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle bir araya gelen çocuklar, aldıkları kararları belediyenin ilgili birimlerine iletiyor. Böylece kentte alınacak kararlarda çocukların düşünceleri doğrudan dikkate alınıyor.