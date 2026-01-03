Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede son dönemde artış gösteren uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Güzeltepe Mahallesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir adrese yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, (Ş.Y.) isimli şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Evde ve şüphelinin üzerinde arama yapıldı

Operasyon kapsamında şüphelinin üzerinde ve ikamet ettiği adreste yapılan detaylı aramalarda, paketlenmiş ve piyasaya sürülmeye hazır halde bulundurulan toplam 17 bin 280 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüpheli, Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheli hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.