Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’nin ocak ayı meclisinin birinci birleşimi 5 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Meclis gündemine alınan bir imar raporu, komisyonlarda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmazlıklara ve siyasi çatlak iddialarına yol açtı.

Komisyonlarda görüş ayrılığı

Söz konusu önerge daha önce meclis gündemine gelmiş ve ilgili komisyonlara havale edilmişti. Komisyonlarda yapılan değerlendirmelerde, rapora AK Partili komisyon üyelerinin, yasal mevzuata aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle onay verdiği öne sürüldü. Buna karşın, CHP’li bazı komisyon üyelerinin rapora onay vermediği iddia edildi. İmar Komisyonu raporu oy birliğiyle kabul ederken, Hukuk Komisyonu raporu oy çokluğuyla onayladı.

Bahsi geçen rapor, Çınarlı Mahallesi 8667 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini kapsıyor. Raporda, “Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş yapılaşma koşullarının, “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesi öngörülüyor. Plan değişikliğinde TAKS: 0.40, KAKS: 3.50 ve Yençok: 20 kat yapılaşma koşullarının geçerli olduğu belirtildi.

Siyasi çatlak iddiaları

Konak’ta yaşanan bu tartışmanın, Karabağlar Belediyesi’nde uzun süredir CHP’li meclis üyeleri ile belediye başkanı arasında yaşanan anlaşmazlıklara benzerlik gösterdiği öne sürüldü. İddialara göre, CHP’li grup başkanvekilinin ve meclis üyelerinin komisyonlarda hangi üyelerin görev alacağı konusunda söz sahibi olmak istediği ve bu konuda kontrol sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü. Ayrıca, komisyondaki CHP’li meclis üyelerinden birinin belediye başkan yardımcılığı talebinde bulunduğu ve bir personel için kontenjan istediği de iddialar arasında yer aldı.

Proje ve yatırım iddiaları: Folkart ile mi bağlantılı?

Komisyona sunulan raporun, Folkart’ın Ankara Asfaltı’na yakın, Çınarlı Mahallesi’nde yürüttüğü Orion projesiyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. İddialara göre, söz konusu alanda rezidans ve ofislerin yanı sıra alt katlarında alışveriş alanları, bitişik bir bölümde ise sağlık tesisi yapılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca hastane ve otel yatırımlarının da gündemde olduğu ileri sürülürken, raporda belirtilen özel sağlık tesisi yapılaşma koşullarının bu sağlık yatırımı için geçerli olacağı ifade edildi.

Söz konusu komisyon raporu şu şekilde;

“Parsel maliki vekilince yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TAKS:0.40, KAKS:3.50 yapılaşma koşullu Merkezi İş Alanı (MİA)” olarak belirlenmiş olan, Çınarlı Mahallesi, 8667 ada, 12 parselin TAKS:0.40, KAKS:3.50, Yençok:20 kat yapılaşma koşullu “Özel Sağlık Tesisi Alanı” belirlenmesine ilişkin Belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisinin İmar Komisyonunca oybirliği, Hukuk Komisyonunca oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin rapor”

Diğer yandan ilçelere çöp arabası bağışında bulunan Folkart, geçtiğimiz aylarda Konak'a da bağışta bulunmuştu.