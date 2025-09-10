Son Mühür- İzmir'in Çiğli Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Uğur Çimen'in başrolünde olduğu iddialar kurumda yaşanan huzursuzluğu gözler önüne serdi.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın okul arkadaşı olduğu için Zabıta Müdür Vekili olarak atadığı eleştirilerine konu olan Uğur Çimen'in kurumda psikolojik baskı ve tehditle keyfi uygulama içinde olduğunu öne süren İzmir Zabıta Teşkilatı Eğitim Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Cem Zeybek ve Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, ortak bir açıklamayla kurumda yaşanan aksaklıkları tek tek dile getirdi.

''Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde keyfi uygulamalara, hukuksuzluğa ve baskıya son!” başlıklı açıklamada şu görüşlere yer verildi.



Tahammül edilemez bir noktaya geldi...



Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde uzun süredir devam eden keyfi yönetim anlayışı, personel üzerinde kurulan baskılar ve hukuka aykırı uygulamalar, artık tahammül edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Bizler, halkın huzuru ve güvenliği için görev yapan zabıta personeli olarak, maruz kaldığımız bu adaletsizlikleri, tehditleri ve hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşmak zorunda kalıyoruz.



Defalarca belediye yönetimini uyardık...



Defalarca Belediye yönetimine ilettiğimiz sorunlar bilinçli bir şekilde görmezden gelinmiş, çözüm yerine baskı politikaları tercih edilmiştir. Bu durum yalnızca zabıta personelinin değil, hizmet alan vatandaşların da güvenliğini ve huzurunu tehdit etmektedir.

Yaşanan Başlıca Hukuksuzluklar



Liyakatsiz ve Hukuka Aykırı Atama...



Zabıta Müdürlüğü kadrosuna, üniversite mezunu olma şartını taşımayan bir vekil atanmıştır. Bu durum, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere açıkça aykırıdır.



Keyfi Uygulamalar ve Hak Gaspları...



Bayram ve resmi tatil nöbet çizelgeleri hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edilmekte, çalışanların yasal olarak kazanılmış hakları keyfi biçimde ellerinden alınmaktadır.

Ayrımcılık ve İzin İhlalleri

Önceden onaylanmış yıllık izinler kişisel husumet nedeniyle iptal edilmekte, izin taleplerinde çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaktadır. Bu uygulamalar, eşitlik ilkesini ve Anayasa’nın 10. maddesini ihlal etmektedir.



Psikolojik Baskı ve Tehdit...



Raporlu personelin doktorları aranmakta, hekimler üzerinde baskı kurulmakta ve tehdide varan söylemler kullanılmaktadır. Bu durum hem TCK 117. maddeye göre iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi suçunu, hem de TCK 125 kapsamında hakaret ve tehdit suçunu oluşturmaktadır.



Hakaret, Küfür ve Kavga Teşvikleri...



Müdür vekili, personele karşı sinkaflı sözler sarf etmekte, hakaret etmekte, hatta kavgaya davet edecek kadar makamını itibarsızlaştırmaktadır. Bu tavırlar yalnızca iş barışını bozmakla kalmamakta, aynı zamanda kamu hizmetinin saygınlığını da yok etmektedir.

Vatandaş Önünde İtibarsızlaştırma

Görev sırasında, vatandaşların önünde personele karşı fiili saldırıya varan üsluplar sergilenmekte, zabıta personeli halkın gözünde küçük düşürülmektedir. Bu durum hem kurumun saygınlığına hem de personelin onuruna ağır bir darbedir.



Kurumda iş barışı yok oldu...



Bu hukuksuz ve keyfi yönetim anlayışı nedeniyle:

Zabıta Müdürlüğü’nde iş barışı tamamen yok olmuştur.

Çok sayıda personel, farklı birimlere geçiş için dilekçe vermek zorunda kalmıştır.

Çalışanlar arasında, "hemşehricilik ve kişisel ilişkiler kanunların önüne geçti" algısı derinleşmiş, kuruma olan güven tamamen sarsılmıştır.

Bu ortamda, kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi imkânsız hale gelmiştir.

Çağrımız

Bizler, kamu hizmetini onurla yerine getiren zabıta emekçileri olarak;

Keyfi yönetim anlayışına, baskıya, tehdide ve hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz!

Belediye yönetimini ve ilgili tüm makamları;

Mevzuata ve liyakata uygun görevlendirmeler yapmaya,

Çalışma barışını yeniden tesis etmeye,

Personelin güvenliğini sağlamaya,

Keyfi, ayrımcı, tehditkâr ve hukuka aykırı uygulamalara derhal son vermeye davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki;

Zabıta halkın huzuru ve güvenliği için çalışır.

Bu görevi yerine getiren personelin hakları, onuru ve itibarı da hukuk güvencesi altındadır.

Eğer bu hukuksuzluklara derhal son verilmezse, gerekli tüm yasal haklarımızı kullanarak hem idari hem adli süreçleri başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

