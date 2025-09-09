Son Mühür- Buca Belediyesi’nde yaklaşık 200 bin TL’lik maaş alacakları bulunan işçilerin belediye binasında işgal eylemi başlatmasının ardından, Belediye Başkanı Görkem Duman yazılı bir açıklama yaptı.

İşçiler binayı kilitledi

Belediye binasına giren işçiler, kapıları kilitleyerek yalnızca çalışanların içeriye alınmasına izin verdi. Haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklayan işçiler, “Sabrımız tükendi. Alacaklarımız ödenmeden buradan çıkmayacağız” dedi.

Başkan Duman: “Taahhüdümüz ortadayken eylem kararı iyi niyetli değil”

İşçi eyleminin ardından basın açıklaması yapan Başkan Görkem Duman, sendikanın aldığı kararı doğru bulmadıklarını belirtti. Duman, belediyeye ait arsa satışından elde edilecek gelir ve İller Bankası’ndan aktarılacak pay ile işçi alacaklarının Cuma gününe kadar ödeneceğini ifade ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

“Ödeme tutarının yarın netleşeceğini belirtmemize rağmen sendikanın eylem kararı almasını üzüntüyle karşılıyoruz. Cuma gününe kadar ödemenin yapılacağına yönelik taahhüdümüz ortadayken, alınan bu karar, samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmamaktadır. Çözüm için masada olmayı sürdürürken, Buca’ya hizmeti sekteye uğratmaya yönelik bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz.”

“Maaşları ödemek için yoğun çaba içerisindeyiz”

Zor ekonomik koşullara rağmen işçi maaşlarını ödemek için çalıştıklarını vurgulayan Duman, “Taahhüt ettiğimiz süre içerisinde tüm maaşların ödenmesi için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Sürecin sağduyu ve iş birliği içinde yürütülmesi hem emekçilerimizin hem de Buca halkının yararınadır” ifadelerini kullandı.

Gözler Cuma gününde

Belediye binasındaki işçi eylemi sürerken, gözler Cuma gününe çevrildi. Başkan Duman’ın sözünü verdiği ödeme gerçekleşmezse işçilerin eylemlerini büyütebileceği konuşuluyor.