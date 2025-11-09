İzmir’in Aliağa ilçesinde Kültür Mahallesi 282. Sokak’ta bulunan bir cep telefonu aksesuar mağazasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Hasar ve İnceleme

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı.