Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

İlçe genelinde yürütülen teknik ve fiziki takipler kapsamında, şüpheli şahısların kullandığı değerlendirilen bir araç mercek altına alındı.

Şüpheli araç durduruldu, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Belirlenen noktada polis ekipleri tarafından durdurulan araçta narkotik köpeğinin de katılımıyla detaylı arama yapıldı.

Aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş, satışa hazır halde paketlenmiş toplam 65 kilo 367 gram skunk maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.