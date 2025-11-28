İzmir’in Çeşme ilçesinde teknelerin demirli olduğu Ilıca Yıldızburnu Plajı’nda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı.

Sabah saatlerinde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek kıyı hattındaki tekneleri etkisi altına aldı. Yoğun duman bölgeyi kapladı.

Bir teknede başladı, diğerlerine sıçradı

Saat 11.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle demirli bir teknede başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede diğer teknelere yayıldı.

Sahipleri, alevlerin teknelerine ulaşmasını engellemek için sahile koşarak müdahalede bulundu ancak yangının ilerleyişi kontrol edilemedi.

Siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Plaj çevresinde bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kıyıdan yükselen yoğun siyah dumanın kilometrelerce uzaklıktan fark edildiği belirtildi. Bölgedeki panik, teknelerin alevler arasında tehlikeli şekilde yanmasıyla daha da arttı.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri yoğun çabalar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle 7 özel tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı ancak teknelerde ciddi maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Ekipler, yangının hangi nedenle başladığını belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.