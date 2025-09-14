İzmir'in Çeşme ilçesinde, evlenen Seyde ve Ferhat Altundağ çiftinin düğün töreni, geleneksel takı merasiminde yaşanan sıra dışı bir olayla hafızalara kazındı. Davetlilerin klasik altın, para gibi hediyelerle çifti tebrik ettiği sırada, bir misafirin takı olarak araba jantı takması, salonda şaşkınlık ve merak uyandırdı. Bu beklenmedik jest, düğünün en çok konuşulan anı haline geldi.

Düğün salonunda şaşkınlık yaratan hediye

Çeşme'deki düğün salonu, takı merasimi sırasında yaşanan sürprizle adeta dondu kaldı. Misafirlerden Sait Ece, koluna taktığı parlak bir araba jantı ile gelin ve damadın yanına geldi. Geleneksel takıların aksine, bu devasa ve beklenmedik hediye, tüm davetlilerin dikkatini çekti. Jantın ağırlığı ve boyutu, takı merasimini oldukça eğlenceli ve farklı bir hale getirdi. Bu yaratıcı hediye, çiftin mutluluğunu paylaşmak için ne kadar özgün bir yol bulunduğunu gösterdi.

Yaratıcı ve cesur bir jest

Sait Ece'nin bu cesur ve yaratıcı jesti, düğün videosunun da en unutulmaz karesi oldu. Gelin ve damadın yüzündeki şaşkınlık ve gülümseme, bu hediyenin ne kadar anlamlı ve eğlenceli olduğunu kanıtladı. Klasik takı alışkanlıklarının dışına çıkarak farklı bir hediye sunan Ece, hem çifti mutlu etti hem de davetlilere unutulmaz bir an yaşattı.