Son Mühür- İZBAN, yolcu güvenliği ve konforunu artırmak amacıyla, 15-16-17 Eylül tarihlerinde Turan-Çiğli istasyonları arasında hat bakım çalışması yapacağını duyurdu. Bu kapsamlı çalışma, demiryolu altyapısının daha güvenli ve verimli hale getirilmesini hedefliyor.

Kuzey yönlü seferlere ayarlama

Söz konusu bakım çalışmaları nedeniyle, Turan-Çiğli arasındaki kuzey yönlü tren seferlerinde geçici bir düzenlemeye gidilecek. Bu hat üzerinde çalışan trenler, 23.30 ile 05.30 saatleri arasında tek hat üzerinden hizmet verecek. İZBAN yetkilileri, bu uygulamanın yolculuk sürelerinde olası gecikmelere neden olabileceği konusunda yolcuları uyardı.

Yolcular için seyahat uyarısı

İZBAN, bu süreçte seyahat planı olan yolcuların muhtemel gecikmeleri göz önünde bulundurarak programlarını yapmalarını tavsiye etti. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tren seferlerinin normale döneceği bildirildi. Detaylı bilgi almak isteyen yolcular, İZBAN’ın resmi internet sitesi olan www.izban.com.tr adresini ziyaret edebilir.