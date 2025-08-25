İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında korkutan bir olay yaşandı. İnşaat sahasında çalışanlar, konteynerin üzerinde hareketsiz yatan birini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur’a ait olduğu öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Çur’un bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Adli Tıp’a kaldırıldı

Mehmet Çur’un cansız bedeni, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Mehmet Çur’un ölüm nedeninin netleşmesi için hem sağlık raporları hem de adli incelemelerin beklenileceği öğrenildi.