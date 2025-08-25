İzmir'de kooperatif soruşturmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Bu bağlamda konuyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklamalara, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan sert bir cevap geldi.

"Bir kez olsun dinleme gereği duymadı!"

Kooperatif mağdurlarının çektiği sıkıntılar üzerinden Özel'e yüklenen Saygılı, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel şunu iyi bilmelidir: Kooperatif mağduru binlerce İzmirli, yıllardır büyük bir dram yaşıyor. Biz AK Parti olarak her fırsatta onların sesi olduk, mağduriyetlerini gündeme taşıdık, hak arayışlarının yanında durduk. Asıl sorulması gereken şudur: Bu insanlar çareyi kime anlattı? Seslerini kime duyuramadı?

Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, CHP İzmir İl Başkanlığı’na ve CHP Genel Merkezi’ne…

Sayın Özel de dahil, hiçbir CHP’li yetkili bu insanların kapısını çalmadı, bir kez olsun dinleme gereği duymadı." dedi.

"Algı çalışması yapmaya kalkıyorsunuz!"

Açıklamasının devamında ise Saygılı, "Şimdi ise, hukuk süreci devam eden bir soruşturma üzerinden AK Partililerin sessiz kaldığı yalanını söyleyerek algı çalışması yapmaya kalkıyorsunuz. Hayır Sayın Özel; AK Parti, daha ilk günden bu işin nereye varacağını öngörmüş, kamuoyunu bilgilendirmiş, her defasında gerçeği dile getirmiştir. Bugün yapılması gereken, mahkemenin konusuna laf yetiştirmek değil; mağdur edilen İzmirli hemşehrilerimizin hakkını teslim etmek ve ortaya çıkan kamu zararının hesabını vermektir.

İzmirlilerin feryadına kulak tıkayan sizsiniz, onların sesi olan biziz. Algıyla değil, gerçekle yüzleşin!" ifadelerini kullandı.