Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, kent genelinde faaliyet gösteren esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, sektörün içinde bulunduğu duruma ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

Doğan Kılıç: Kent Lokantası Kemeraltı’nda olmamalıydı

Özellikle bir süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kent lokantaları hakkında değerlendirmelerde bulunan ve kent lokantalarının açılış süreçlerinin durdurulduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, “Biz kent lokantalarının açılmasına karşı değiliz yerinde açılması gerektiğini söylüyoruz sadece. Bunu da ortak bir şekilde çalışarak tespit edebilirdik, Kemeraltı’nda olmasını istemedik onun yerine sosyo-ekonomik yapısı düşük yerlerde olması gerektiğini savunduk.

Bir tanesi Karabağlar Kaymakamlığının oraya açılmış, oradakine gidenler memurlar ve üst gelire dahil olanlar. Netice itibariyle büyükşehir belediye başkanımız Cemil Tugay ile görüştüğümde, kent lokantaları için çok talep geldiğini ancak durdurduğunu bize iletti. Ayrıca Başkan bize esnafın alışveriş yapması için meyve-sebze üzerine toptan satış yapılacak bir market projesi için çalıştıklarını da iletti.” dedi.

“KDV oranları ile ilgili Nihat Zeybekçi ile görüştük”

Öte yandan esnafın belini büken bir diğer konu olan KDV oranları ve yemek şirketleri komisyonları ile ilgili de ilgili kişilerle görüştüklerini ve iyileştirme çalışmalarının gelecek aylarda yapılabileceğini belirten Kılıç, “KDV’lerimizin yüzde 1 girişi, yüzde 10 çıkışı var. Yani esnaf yüzde 9 eksiyle başlıyor. Aynı seviyeye gelmesini ben çok arzuluyorum. Biz bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Türkiye genelindeki 35 oda başkanı olarak Ankara’ya gittik ve bakanlığa gittik, MHP ile görüştük, Maliye Bakan Yardımcıları ile görüştük, Nihat Zeybekçi ile görüştük konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğünü öğrendik.

Rakamlarda iyileştirme gösterilmesi bize ciddi avantaj sağlar. Çünkü artık kimse nakit taşımıyor, ticaret kredi kartları ile dönüyor. Yemek kartları ile ilgili ödemeler, KDV oranlarının yüksekliği bunu toplama vurduğumuz zaman yüzde 46’ları buluyor. Onun için burada sıkıntı büyük. Esnaf kar edemiyor bu durum vatandaşı da etkiliyor hem de ekonomik şartlarının bozulmasına neden oluyor. Bunların ayarlanmasını istiyoruz, bununla ilgili bir yemek firması açmayı düşünüyoruz. Eğer bunu hayata geçirip esnafı buraya dahil edebilirsek burada hem vatandaş kazanacak, hem esnaf kazanacak.” diye konuştu.

“Esnafın fazla zorlanmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Son olarak, Konak Belediyesi tarafından ruhsat ve harç ücretlerine yapılan zam oranları ile ilgili bir düzenleme yapılabileceğinden bahseden ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun talimatıyla içerisinde esnafların yer aldığı bir komisyon kurulduğunun bilgisini veren Başkan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

“Rakamlar çok yüksek, bu iş devam ederse insanlar dükkanlarını kapatmak zorunda kalırlar biz bunu Konak Belediye Başkanı Mutlu’ya da ilettik. Konuyla ilgili bir komisyon kuruldu. Bize göre mahalleyi ve semtleri baz alarak rakam belirlemek daha doğru olur diye düşünüyorum.

Bu hafta içinde de yine bir araya gelip çalışmaları hızlandıracağız. 150 bin TL dediğimiz harçtan indirim istiyorum. Bu şartlarda hiçbir esnaf ayakta kalamaz. Esnafın fazla zorlanmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuyla ilgili düzenleme yolda.”