İzmir’in Çeşme ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Zekiye Işık öncülüğünde çevre bilincini artırmayı amaçlayan uluslararası bir projeye imza attı.

Öğrenciler, “Hand in Hand for Nature – Doğa İçin El Ele” adlı eTwinning projesi kapsamında çevreyi koruma, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Uluslararası iş birliğiyle çevre farkındalığı

Avrupa’daki okullar arasında dijital iş birliğini teşvik eden eTwinning platformu üzerinden yürütülen projede, öğrenciler farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurarak kültürel etkileşim sağlıyor.

Bu süreçte hem çevre duyarlılıklarını geliştiriyor hem de doğaya karşı sorumluluk bilincini küçük yaşta kazanıyorlar.

Geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalı etkinlikler

Proje kapsamında minik öğrenciler; atık malzemelerden geri dönüşüm ürünleri yapıyor, doğayı koruma temalı resimler çiziyor ve çevre dostu alışkanlıkları yaygınlaştırmak için okulda farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Öğretmenleri Zekiye Işık’ın rehberliğinde sürdürülen etkinliklerde, çocukların doğayı gözlemleyerek öğrenmeleri hedefleniyor.

“Sevgiyle başlar, doğayla yaşarız” sloganı

Projenin mottosu olarak belirlenen “Sevgiyle başlar, doğayla yaşarız” sloganı, öğrencilerin doğa sevgisini ve sorumluluk duygusunu yansıtıyor.

Minik çevreciler, hem kendi çevrelerinde farkındalık oluşturuyor hem de geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle hareket ediyor.