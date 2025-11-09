Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşım kuruluşu İZDENİZ AŞ, kent turizmine hareketlilik katacak yeni tematik gezi rotalarını devreye alıyor. Mevcut popüler turlar olan Bergama Vapuru ile Körfez gezileri ve Flamingo Yolu Tekne Turları'na ek olarak, İzmirlileri ve şehri ziyaret eden turistleri; Kemeraltı Lezzet Turu, Kültürpark Turu ve Yaban Ördeği Gözlem Turu gibi zengin içerikli etkinliklerde bir araya getirecek. Bu geniş yelpazeli turlar sayesinde, katılımcılar İzmir’in hem eşsiz doğal yaşamını hem de köklü tarihini ve gastronomi kültürünü yakından deneyimleme fırsatı bulacak.

Nadir kuş türleri mercek altında: Yaban ördeği gözlem turu

Doğa ve biyolojik çeşitlilik meraklıları için özel olarak tasarlanan Yaban Ördeği Gözlem Turu, 16 Kasım 2025 Pazar günü başlayacak. Çakalburnu Lagünü'nde düzenlenecek bu turda doğaseverler, dürbün ve teleskoplarla Kaşıkgaga, Çamurcun ve Yeşilbaş gibi yaban ördeklerinin yanı sıra flamingo, karabaş martı ve yalıçapkını gibi nadir ve çeşitli kuş türlerini gözlemleyebilecekler. Sabah 09.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ilk turun buluşma noktası İnciraltı Kent Ormanı Tekne ve Karavan Otoparkı Girişi olarak belirlendi. Kontenjanın 30 kişiyle sınırlı olduğu turda, yetişkin katılım ücreti 250 TL, 6-12 yaş arası katılımcılar için ise yüzde 50 indirimli olacak.

Tarihi ve bitki örtüsüyle Kültürpark keşfi başlıyor

İzmir'in kalbi Kültürpark'ın derinliklerini keşfetmeyi amaçlayan rehberli yürüyüş turu ise 22 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Bu özel turda katılımcılar, Atatürk'ten İsmet İnönü’ye, sanat dünyasından Nejat Uygur ve Zeki Müren’e kadar uzanan Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinin izlerini sürecek. Kültürpark’ın 133 farklı türden 7 bini aşkın bitki örtüsü ve 50'ye yakın kuş türü hakkında bilgi alacak olan katılımcılar, tarihi yapıları ve sanat eserlerini yakından inceleme şansı bulacak. Tur bilet fiyatı 350 TL olarak belirlendi.

Kemeraltı: Tarih, kültür ve lezzet üçlemesi

İzmir’in ticaret ve kültür merkezi Kemeraltı’nın zenginliğini sunan Kemeraltı Tarih, Kültür ve Lezzet Turu 6 Aralık Cumartesi günü start alacak. Saat Kulesi'nden başlayacak olan bu yürüyüşte, dar sokaklar tarihi hanlar, sinagoglar, camiler ve Agora Ören Yeri’ne uzanacak. Gastronomi yolculuğu sırasında katılımcılar gevrek, boyoz ve şambali gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, çinicilik ve keçecilik gibi geleneksel zanaatları sürdüren ustalardan tariflerin hikâyelerini dinleyecekler. Hem tarih hem de lezzet meraklılarına hitap eden bu turun bilet fiyatı da 350 TL olacak.

Popüler turlara yoğun ilgi: Flamingo yolu seferleri artırıldı

15 Ağustos’ta başlayan Flamingo Yolu Tekne Turları ise Gediz Deltası'na gösterilen yoğun ilgi nedeniyle artık Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere haftada dört gün düzenleniyor. Flamingoların nadir üreme alanlarından olan deltada 6 kişilik teknelerle yapılan 1 saat 15 dakikalık gözlem turlarının bilet ücreti 400 TL. Ayrıca 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak olan Flamingo Yolu Otobüs Turu ile de deltayı karadan keşfetme imkânı 250 TL karşılığında sunulacak. Bergama Vapuru ile Körfez Turları da 350 TL bilet ücretiyle 15 Kasım’da devam edecek. Tüm turlar için biletler bilet.izdeniz.com.tr adresinden veya 0531 932 09 93 numaralı telefondan bilgi alınarak satın alınabilir.