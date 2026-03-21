İzmir’de henüz 15 yaşındayken atletizm dünyasına adım atan ve çekiç atma branşında sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken işitme engelli milli sporcu Muhammed Çakır, kariyerini altın madalya ile taçlandırmak için vites yükseltti. Ailesinin büyük desteğiyle spora 9 yaşında merhaba diyen Çakır, antrenörlerinin yeteneğini keşfetmesiyle atletizmin zorlu disiplinlerine yöneldi. Kariyerinde olimpiyat ikinciliği gibi dev başarılar barındıran milli atlet, şimdi tüm enerjisini spor hayatını şampiyonlukla noktalamak için harcıyor.

On iki yıllık rakipsiz seri ve uluslararası başarılar

Antrenörü Kamil Ulaş Öğünç ile 2010 yılından bu yana istikrarlı bir çalışma dönemi geçiren Muhammed Çakır, çekiç atma branşındaki yetkinliğini kazandığı madalyalarla tescilledi. 2013 ile 2025 yılları arasında Türkiye İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonaları’na damga vuran sporcu, üst üste tam 12 kez birincilik kürsüsüne çıkarak erişilmesi güç bir başarı yakaladı. Uluslararası arenadaki ilk büyük çıkışını 2015 yılında Trabzon’da düzenlenen Avrupa Gençlik Şampiyonası’nda disk atma kategorisinde ikinci olarak gerçekleştiren Çakır, bu başarısıyla dünya çapındaki kariyerinin ilk sinyallerini verdi.

Olimpiyat kürsüsünden dünya şampiyonası hazırlıklarına

Muhammed Çakır’ın kariyerindeki en parlak anlardan biri, 2017 yılında gerçekleştirilen 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları’nda (Deaflympics) çekiç atma branşında kazandığı gümüş madalya oldu. Başarı grafiğini sürdüren milli sporcu, 2023 yılında Brezilya’daki Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü, geçtiğimiz yıl Japonya’da düzenlenen organizasyonda ise dördüncü sırada yer alarak dünyanın en iyi sporcuları arasındaki yerini korudu. Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan dünya şampiyonasında altın madalyayı hedefleyen Çakır, antrenmanlarını bu büyük amaç doğrultusunda İzmir’de yoğun bir tempoda sürdürüyor.

"16 yıllık adanmışlık: Hedefim 2029’da altın noktayı koymak"

Gelecek yıl katılacağı dünya şampiyonasında kariyerinin en iyi derecesine imza atmak istediğini belirten Muhammed Çakır, profesyonel spor hayatına dair nihai hedefini açıkladı. Gülle ve disk atma branşlarını denedikten sonra antrenörünün yönlendirmesiyle çekiç atmada karar kıldığını ifade eden milli sporcu, "Spor hayatımın son perdesinde şampiyonluk görmek istiyorum. 16 yıldır her sabah bu büyük hedef için uyanıyorum. İnşallah 2029 yılında düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalyayı kazanarak, bu uzun ve emek dolu yolculuğa zirvede noktayı koyacağız," diyerek kararlılığını dile getirdi.

Antrenör Öğünç: "Zorlu branşta büyük bir istikrar yakaladık"

Milli atletin uzun yıllardır yol arkadaşlığını yapan antrenör Kamil Ulaş Öğünç, işitme engelli sporcularla çalışmanın ve özellikle çekiç atma gibi teknik disiplinlerin zorluklarına dikkat çekti. Çakır ile birlikte yola çıkarken temel amaçlarının olimpiyat sahnelerinde yer almak olduğunu belirten Öğünç, bu hedefi 2017’de madalya ile süslediklerini anımsattı. Öğünç, "Muhammed ile aramızdaki bağ ve çalışma disiplinimiz bizi bugünlere getirdi. Şimdi tek bir eksiğimiz var; o da olimpiyat altını. 2029 yılındaki son olimpiyatımızda bu hedefimize ulaşarak büyük bir gurur tablosu oluşturmak istiyoruz," şeklinde konuştu.