Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Alaçatı Mahallesi Koçtaş Kavşağı’nda meydana geldi. Ş.C.S. idaresindeki 35 CAM 259 plakalı otomobil, Ege Koçak (21) yönetimindeki 07 AGA 423 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Koçak ve arkasında yolcu olarak bulunan İ.Ö. yola savruldu.
Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çeşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ege Koçak kurtarılamadı
Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Ege Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koçak’ın vefatı, yakınlarını yasa boğdu.
Yolcunun ayağı kırıldı
Kazada yaralanan yolcu İ.Ö.’nün ise ayağında kırık tespit edildi. Tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ş.C.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.