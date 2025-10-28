Trendyol Süper Lig’de son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle sarsılan Göztepe, puan cetvelindeki rakiplerinin de takılmasıyla büyük bir şans elde etti. Ligin ilk sekiz haftasında namağlup serisini sürdüren ve dört galibiyet, dört beraberlikle zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, son haftalarda yaşadığı düşüşe rağmen Avrupa kupalarına katılma hedefini korumayı başardı.

Namağlup seri son buldu: Üst üste iki ağır mağlubiyet

Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir temsilcisinin başarılı grafiği, ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda oynadığı Alanyaspor karşılaşmasıyla bozuldu. Zorlu mücadeleden 1-0’lık yenilgiyle ayrılan Göztepe, sezonun ilk mağlubiyetini tatmış oldu. Bu kötü sonucun ardından toparlanma fırsatı bulamayan sarı-kırmızılı ekip, onuncu haftada bu kez Galatasaray deplasmanında sahne aldı ve buradan da 3-1’lik skorla puansız döndü. Üst üste gelen bu iki mağlubiyet, Göztepe’yi puan tablosunda yedinci sıraya kadar geriletti ve Avrupa hedefi açısından camiada kısa süreli bir endişeye neden oldu.

Rakiplerin sendelenmesiyle fark korundu

Ancak, Göztepe camiasının moralini yükselten gelişme, ligin bu kritik haftasında rakiplerinin gösterdiği performans oldu. Sarı-kırmızılıların puan sıralamasında önünde yer alan Beşiktaş ve Samsunspor, mücadelelerini beraberlikle noktalayarak sadece birer puanla yetinmek zorunda kaldı. Öte yandan, Gaziantep FK ise haftayı puansız kapatarak Göztepe’ye bir nebze nefes aldırdı. Bu sonuçlar sayesinde Göztepe, son iki maçta puan alamamış olmasına rağmen, Avrupa potasıyla arasındaki mesafeyi sadece 1 puanda tutmayı başararak ligdeki iddiasını sürdürdü. Bu beklenmedik avantaj, taraftarların umutlarını tazeledi.

Sıradaki hedef iç sahada çıkış yakalamak

Ligde üst üste iki mağlubiyetin ardından üç puan hasretine son vermek isteyen Göztepe, şimdi tüm odağını yaklaşan Gençlerbirliği maçına çevirdi. 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak bu karşılaşma, sarı-kırmızılılar için hem galibiyet serisine yeniden başlama hem de puan tablosunda tırmanışa geçme açısından büyük önem taşıyor. İzmir temsilcisi, bu sezon iç sahada oynadığı dört mücadelede iki galibiyet ve iki beraberlik alarak taraftarı önünde yenilmez bir performans sergilemişti. Takım, bu güçlü iç saha performansını Gençlerbirliği karşısında da sürdürerek ligdeki gidişatını pozitif yönde değiştirmeyi hedefliyor. Teknik heyet, bu maçı bir dönüm noktası olarak görüyor ve oyuncuların moral motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor.