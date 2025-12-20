Süper Lig’de yarın sahasında Samsunspor’u konuk edecek olan Göztepe’de, Nijeryalı futbolcu Anthony Dennis için transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı formayla üç sezondur istikrarlı bir performans sergileyen oyuncuya Avrupa’dan ilgi artıyor.

İlk hamle Almanya’dan geldi

Anthony Dennis için somut adımı atan ilk kulüp Almanya Bundesliga temsilcisi RB Leipzig oldu. Leipzig’in oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi.

Sevilla yönetimi Sport Republic ile temasa geçti

İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın da transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Sevilla yönetiminin, Göztepe’nin bağlı bulunduğu Sport Republic ile temasa geçtiği ve oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.

Resmi görüşmeler devre arasında başlayabilir

İspanyol kulübünün, devre arası transfer döneminde Sport Republic ile resmi temaslara başlamaya hazırlandığı, Anthony Dennis transferinde ısrarcı bir tutum sergilediği kaydedildi. Sevilla cephesinin oyuncuyu orta vadeli kadro planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü aktarılıyor.

Göztepe bonservis beklentisini yükseltiyor

Göztepe yönetiminin ise Dennis için belirlediği bonservis bedelini güncelleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, ilk etapta yaklaşık 8 milyon euro olarak belirlenen bonservis rakamını artan ilgi doğrultusunda daha yukarı çekmeyi planladığı belirtildi.

Karar süreci yakından takip ediliyor

Anthony Dennis’e yönelik artan transfer ilgisi, Göztepe cephesinde de yakından izleniyor. Oyuncunun performansı ve kulüplerden gelecek resmi tekliflerin, sürecin seyrini belirlemesi bekleniyor.