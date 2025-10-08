Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “sağlıklı ve yaşanabilir kent” hedefi doğrultusunda parklarda başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’da, Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu parklarının ardından Şirinyer Beyazıt Aykut Parkı da tamamen yenilendi.

Menderes Caddesi ile Mehmet Akif Caddesi’nin kesişiminde yer alan ve 2 bin 500 metrekarelik alana sahip park, yurttaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeniden düzenlendi. Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Yapı İşleri Dairesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla park kısa sürede modern bir görünüme kavuştu.

Süs havuzu yenilendi, oturma alanları genişletildi

Park içinde yıllardır kullanılmayan ve büyük yer kaplayan süs havuzu kaldırılarak yerine daha az alan kaplayan modern bir havuz yapıldı. Böylece oturma alanı genişletilerek ziyaretçilerin daha konforlu şekilde vakit geçirmesi sağlandı. Yeni banklar, çöp kutuları yerleştirildi ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda parka modüler bir tuvalet eklendi. Ayrıca Mehmet Akif Caddesi üzerindeki refüj de yeniden düzenlenerek daha güvenli hale getirildi.

Aydınlatma sistemiyle güvenli hale geldi

Akşam saatlerinde parkın karanlık kalmaması için aydınlatma sistemleri yenilendi. Yeni düzenlemelerle park 24 saat güvenli ve aydınlık bir alan haline getirildi. Böylece vatandaşların gece saatlerinde de rahatça vakit geçirebileceği bir ortam oluşturuldu.

Altı bin yeni bitkiyle yeşil dokusu güçlendi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Peyzaj Mimarı Aysu Demir, İzmir iklimine uygun altı bin yeni bitkinin dikildiğini belirterek, “Uzun süredir kullanılmayan havuzu yeniden düzenledik ve alanın estetik görünümünü güçlendirdik. Vatandaşlarımızın dinlenip keyif alabilecekleri bir alan oluşturduk. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak modern, doğayla iç içe parklar yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

“Cemil Başkanımız duyarlı davrandı”

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ramazan Yurtçu, parkın yenilenmesinde Başkan Tugay’a teşekkür ederek, “Göreve geldiğimde parkın durumu içler acısıydı. Başvurum üzerine ekipler inceleme yaptı, ardından Cemil Başkanımız da yerinde gördü. Bugün Buca’nın en çok kullanılan noktasında bu güzel park ortaya çıktı. Başkanımıza duyarlılığı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Burası kurtarıldı, şimdi tertemiz”

Mahalle sakinlerinden Cemil Kökyar, “Önceden çöplerin biriktiği, kokudan geçilmeyen bir yerdi. Allah razı olsun, Başkanımız burayı kurtardı. Şimdi tertemiz, havuzu da çok güzel oldu.” dedi.

Bir diğer vatandaş Mustafa Sağlam ise “Park yenilendi, çok güzel oldu. Eskiden güvenli değildi, şimdi içimiz rahat. Tuvalet eklendi, yeşil alan çoğaldı, oksijen almaya başladık.” diye konuştu.

“Önceki hali berbattı”

Özer Özasfar, parkın eski durumuna dikkat çekerek, “Önceden alkol alan kişiler vardı, ortam kötüydü. Şimdi çok güvenli ve huzurlu. Özellikle yaşlılar rahatça gelip oturabiliyor, büyük bir nimet.” dedi.

Fatma Özel ise “Eskiden dinlenecek yerimiz yoktu, şimdi pazar dönüşü oturup nefes alıyoruz. Yıllardır böyle güzel bir park görmedim.” ifadelerini kullandı.