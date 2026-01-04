İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kara üzerinde tespit edilen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Gece saatlerinde yapılan çalışmada aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yakalandı.

Mobil gözetleme aracı harekete geçirdi

Olay, 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı’nın (DENİZ-351) kara hattında gerçekleştirdiği taramalar sırasında şüpheli bir grubun varlığı belirlendi. Tespitin ardından durum, sorumlu birimlere bildirildi.

Kara üzerinde eş zamanlı müdahale

İhbar üzerine Çeşme bölgesine bağlı Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi hızlıca bölgeye yönlendirildi. Yapılan kara operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları değerlendirilen 25 düzensiz göçmen kontrol altına alındı.

7 çocuk güvenli alana alındı

Yakalanan kişiler arasında 7 çocuğun da bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolleri yapılan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sahil hattında denetimler sürüyor

Yetkililer, Çeşme ve çevresindeki sahil hatlarında düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerin aralıksız devam ettiğini bildirdi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yasa dışı geçişlere karşı 24 saat esasına göre görev yaptığı vurgulandı.