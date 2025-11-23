Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun lise yıllarında öğretmenliğini yapan emektar eğitimci Hanife Ünsal, mesleğe duyduğu bağlılığı emeklilik döneminde de sürdürüyor. Anadolu Ajansı’nın “Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri” dosyasında yer alan Ünsal, yıllarca pek çok öğrencinin yetişmesine katkı sağlamış bir edebiyat öğretmeni olarak öne çıkıyor.

1963 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ünsal, edebiyata olan ilgisi sayesinde Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nü seçti. 1986’da mezun olduktan sonra Ankara’daki çeşitli liselerde görev yaptı ve 2007’de emekli oldu. Emekliliğin ardından bir süre özel eğitim kurumlarında da öğretmenlik yapmayı sürdürdü.

Öğretmen olma kararını etkileyen lise yılları

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi’nde yaşayan Ünsal, mesleğe yönelişinin lise yıllarında başladığını anlattı. Fen bölümünde okurken edebiyat öğretmeni Ayşe Duvarcı’nın teşvikiyle alan değiştirdiğini söyleyen Ünsal, kitap okumaya olan ilgisinin bu kararını güçlendirdiğini ifade etti.

Sabahattin Ali’nin hayatındaki yerini özel olarak vurgulayan Ünsal, Nazım Hikmet, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerini de severek okuduğunu belirtti.

Öğretmenlik heyecanını hiç kaybetmedi

Mesleğini her zaman sevgiyle yaptığını anlatan Ünsal, “Okul önünden geçerken zil sesi duyduğumda hâlâ içim kıpırdar. Tatilden döndüğüm günlerde öğrencilerden daha çok heyecanlanırdım. Bugün olsa yine aynı hevesle sınıfa girerim” dedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile kesişen yollar

Ünsal’ın Kenan İmirzalıoğlu ile tanışması 1990’lı yıllarda Bahçelievler Deneme Lisesi’nde gerçekleşti. O dönemi anlatan Ünsal, okul müdürünün İmirzalıoğlu’nu sınıfa getirdiği günü şu sözlerle hatırladı:

“Kıvırcık saçlı, pembe yanaklı, Anadolu’dan geldiği ilk bakışta anlaşılan sakin bir çocuktu. Genelde cam kenarında, arka sıralarda otururdu. Sorumluluk sahibi, dersini alan bir öğrenciydi.”

“Doğallığı o yıllardan geliyordu"

Ünsal, ünlü oyuncunun bugün ekranlarda görülen doğal duruşunun lise yıllarındaki kişilik özellikleriyle birebir örtüştüğünü belirterek, “Yapmacık davranmazdı. Nasılsa öyleydi. Bu özellik bugün de devam ediyor” dedi.

İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı karakterlerde öğrencilik döneminden izler gördüğünü söyleyen Ünsal, özellikle Deli Yürek dizisindeki adaletli ve yardımsever tavırların dikkat çekici olduğunu ifade etti.

“Öğrencilerimin başarısı en büyük ödül"

Hanife Ünsal, öğrencilerinin başarılarının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Televizyonda görünce ‘Bu benim öğrencimdi’ demek çok güzel bir duygu. Binnur Kaya da bizim öğrencimizdi. Onları izlerken, onlarla yolumuzun kesişmiş olmasından mutluluk duyuyorum. Yıllar sonra karşılaşıp ‘Hocam’ diye seslenmeleri her şeye bedel. Kenan da gurur duyduğumuz öğrencilerimizden biri.”